Закарпатська ОДА звинувачує "Правий сектор" у вчиненні кривавої бійки на Драгобраті

Про це йдеться в заяві Закарпатської обладміністрації, розповсюдженій сьогодні прес-службою з приводу подій 10 січня на гірськолижному курорті "Драгобрат".

У документі повідомляється, що учасниками інциденту були п'ять осіб: житель Києва 1987 року народження, який, з його слів, є комбатом запасного добровольчого корпусу ПС в Києві; житель Івано-Франківської області 1987 року народження, член запасного добровольчого корпусу ПС у Києві; житель Боярки Київської області 1977 року народження та ще два жителі Івано-Франківщини 1992 та 1987 років народження.

За даними ОДА, 10 січня ці громадяни "близько 4 години ранку п'яні увірвалися в турбазу "Хата магната" і примусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча на той час на турбазі не було світла, а після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, у ході яких побили одного з кухарів та бармена, котрі з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані".

Як уточнюється в заяві, потерпілі не є мешканцями Закарпаття, а приїхали на курорт "Драгобрат", щоб заробити грошей під час гірськолижного сезону.

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В повідомленні також вказується, що в процесі розбірок була застосована вогнепальна зброя – пістолет Макарова та пістолет Стечкіна, які без усяких документів знаходилися в представників ПС.

"Після перших пострілів із готелю вийшов персонал і туристи, зав'язалася масова бійка, у результаті якої всі п'ятеро членів ПС отримали тілесні ушкодження. Працівники турбази і туристи затримали всіх п'ятьох дебоширів до приїзду слідчо-оперативної групи", - йдеться в заяві.

У заяві також наголошується, що затримані представники ПС і раніше скоювали брутальні злочини, однак правоохоронні органи не реагували належним чином.

Влада області стверджує, що цей інцидент завдав величезної шкоди іміджу Закарпаття, про нього вже починають писати в румунських, угорських, словацьких та чеських ЗМІ.

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"Туристи із Франції та інших країн, що відпочивали на "Драгобраті", терміново виїхали з курорту. Вони навряд чи захочуть іще раз відпочити на Закарпатті й не радитимуть це своїм знайомим. Скоріше за все, не обминуть увагою стрілянину на "Драгобраті" й "наші друзі" з російського телебачення", - йдеться в заяві.

Як зазаначає ОДА, "уже вдруге "Правий сектор" влаштовує на Закарпатті брутальні провокації із застосуванням вогнепальної зброї, які тягнуть за собою як політичні, так і економічні різко негативні наслідки".

"Влітку "Правий сектор" зірвав туристичний сезон стріляниною в Мукачеві, внаслідок якої є загиблі, поранені й покалічені. Якщо перший інцидент злочинці старалися прикрити якоюсь "боротьбою" з контрабандою чи кланами, то як пояснити другу провокацію, влаштовану на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Закарпаття "Драгобрат", де відпочивають тисячі людей з різних куточків України і з-за кордону?" - йдеться в заяві.

Закарпатська влада також закликала керівництво ПС "не прикривати злочинну діяльність псевдопатріотичними лозунгами про боротьбу з внутрішньою окупаційною владою в Україні".

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Нагадаємо, вранці 10 січня в селищі Ясіня на території туристичної бази "Хата магната" чоловіки в камуфльованому одязі вчинили бійку з обслуговуючим персоналом із застосуванням зброї. Потерпілі з обох сторін конфлікту доставлені в лікарню.

У порядку ст. 208 КПК України було затримано п'ятеро осіб.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Закарпатські ЗМІ повідомили, що на турбазі на Драгобраті виникла сутичка між представниками "Правого сектору" з інших регіонів, які відпочивали на базі, та правоохоронцями, в яку втрутилася охорона бази відпочинку.

В свою чергу прес-служба прокуратури Закарпатської області повідомляє, що прокуратура оголосила підозру п'ятьом чоловікам, які вчинили бійку на турбазі в урочищі "Драгобрат". Призначено ряд експертиз. Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури області.