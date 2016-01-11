На Закарпатті на базі відпочинку сталася кривава бійка між охороною та представниками "Правого сектора"
Між представниками "Правого сектору" та охороною бази відпочинку «Хата магната» стався конфлікт, причини якого з'ясовуються.
Зокрема, повідомлення по бійку надійшло до поліції вранці 10 січня, повідомляє прес-служба МВС України.
"10 січня зранку до чергової частини Рахівського відділення Тячівського відділу ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що в смт. Ясіня на території однієї з туристичних баз невідомі чоловіки в камуфльованому одязі вчинили бійку з обслуговуючим персоналом із застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСБУ викликала членів "Правого Сектора" у справі щодо підриву ЛЕП - командир ДУК
"Установлено, що внаслідок хуліганських дій двоє охоронців туристичної бази отримали тілесні ушкодження у вигляді різаних ран, множинних гематом голови, а також перелому ноги. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомили в поліції.
Зазначається, що особи в кількості 5 чоловік, які вчинили хуліганські дії, були затримані місцевими мешканцями та охороною.
При цьому, видання Голос Карпат повідомляє, що дана бійка сталася на лижному курорті "Драгобрат" на базі "Хата Магната" в ніч на 10 січня.
"10 січня надійшла попередня інформація про велику бійку на Драгобраті орієнтовно між 4.00 та 7.00. Зі слів очевидців, сталася різанина. Наявна інформація про 2 охоронців із важкими тілесними ушкодженнями, загалом повідомляється про 4 постраждалих (можливі вогнепальні поранення)", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСуд заарештував бійця "Правого Сектору", який добровільно здався після стрілянини у Мукачеві - ЗМІ
Також стверджувалося, що до події причетні бійці "Правого сектору".
Згодом керівник бойового крила "Правого Сектору" Андрій Стемпіцький прокоментував виданню Mukachevo.net інцидент, який стався у ніч на неділю у турбазі "Хата Магната".
"Сьогодні на Драгобраті в Закарпатті відбувся конфлікт між групою бійців ДУК ПС та охороною «Хати магната» до якої підключилась певна кількість місцевих жителів. В результаті на даний час затримано друга «Хорвата» – начальника оперативного штабу (одного з організаторів та першого офіційного командира 5-го ОБАТ ДУК ПС, пораненого в боях з окупантом), друга «Бєса» – командира 13-го запасного батальйону ДУК ПС (Київ), який воював в Донецькому аеропорту, де був контужений у бою з російським спецназом та ще трьох бійців", - сказав Стемпіцький.
Читайте такожЗатримані бійці ПС, які причетні до подій у Мукачеві, здались СБУ свідомо – командир ДУК
Стемпіцький додав також, що протягом дня з’ясовувались обставини інциденту.
"Інформації багато – її зараз опрацьовують наші аналітики та журналісти, тому і не робимо ми поспішних гучних заяв на основі матеріалів бульварної преси. Не виключено, що конфлікт міг виникнути і на побутовому грунті. І «Хорват», і «Бєс» були контужені та поранені на війні, тому їхня психіка особливо чутлива до будь-яких негативних подразників. Але точну інформацію будемо мати згодом. Пишуть, що використовувалася вогнепальна зброя, з натяком, що нашими бійцями, тільки чомусь кульові поранення в наших хлопців. Ніхто з нас від хлопців не відмовляється, як вже багато хто прогнозує. Це наші побратими і що би не трапилось – ми сім’я", підсумував він.
Як стало відомо Mukachevo.net, серед фігурантів інциденту також боєць ПС на прізвисько "Педро".
Загалом, 4-ом учасникам бійки на Драгобраті надали допомогу в Рахівській ЦРЛ. Усіх затриманих повезли в Ужгород в ізолятор задля подальших слідчих дій.