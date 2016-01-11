На Закарпатті на базі відпочинку сталася кривава бійка між охороною та представниками "Правого сектора"

Зокрема, повідомлення по бійку надійшло до поліції вранці 10 січня, повідомляє прес-служба МВС України.

"10 січня зранку до чергової частини Рахівського відділення Тячівського відділу ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що в смт. Ясіня на території однієї з туристичних баз невідомі чоловіки в камуфльованому одязі вчинили бійку з обслуговуючим персоналом із застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.

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"Установлено, що внаслідок хуліганських дій двоє охоронців туристичної бази отримали тілесні ушкодження у вигляді різаних ран, множинних гематом голови, а також перелому ноги. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Зазначається, що особи в кількості 5 чоловік, які вчинили хуліганські дії, були затримані місцевими мешканцями та охороною.

При цьому, видання Голос Карпат повідомляє, що дана бійка сталася на лижному курорті "Драгобрат" на базі "Хата Магната" в ніч на 10 січня.

"10 січня надійшла попередня інформація про велику бійку на Драгобраті орієнтовно між 4.00 та 7.00. Зі слів очевидців, сталася різанина. Наявна інформація про 2 охоронців із важкими тілесними ушкодженнями, загалом повідомляється про 4 постраждалих (можливі вогнепальні поранення)", - йдеться у повідомленні.

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Також стверджувалося, що до події причетні бійці "Правого сектору".

Згодом керівник бойового крила "Правого Сектору" Андрій Стемпіцький прокоментував виданню Mukachevo.net інцидент, який стався у ніч на неділю у турбазі "Хата Магната".

"Сьогодні на Драгобраті в Закарпатті відбувся конфлікт між групою бійців ДУК ПС та охороною «Хати магната» до якої підключилась певна кількість місцевих жителів. В результаті на даний час затримано друга «Хорвата» – начальника оперативного штабу (одного з організаторів та першого офіційного командира 5-го ОБАТ ДУК ПС, пораненого в боях з окупантом), друга «Бєса» – командира 13-го запасного батальйону ДУК ПС (Київ), який воював в Донецькому аеропорту, де був контужений у бою з російським спецназом та ще трьох бійців", - сказав Стемпіцький.

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Стемпіцький додав також, що протягом дня з’ясовувались обставини інциденту.

"Інформації багато – її зараз опрацьовують наші аналітики та журналісти, тому і не робимо ми поспішних гучних заяв на основі матеріалів бульварної преси. Не виключено, що конфлікт міг виникнути і на побутовому грунті. І «Хорват», і «Бєс» були контужені та поранені на війні, тому їхня психіка особливо чутлива до будь-яких негативних подразників. Але точну інформацію будемо мати згодом. Пишуть, що використовувалася вогнепальна зброя, з натяком, що нашими бійцями, тільки чомусь кульові поранення в наших хлопців. Ніхто з нас від хлопців не відмовляється, як вже багато хто прогнозує. Це наші побратими і що би не трапилось – ми сім’я", підсумував він.

Як стало відомо Mukachevo.net, серед фігурантів інциденту також боєць ПС на прізвисько "Педро".

Загалом, 4-ом учасникам бійки на Драгобраті надали допомогу в Рахівській ЦРЛ. Усіх затриманих повезли в Ужгород в ізолятор задля подальших слідчих дій.