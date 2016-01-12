Суд відмовив у зміні запобіжного заходу "свободівцю" Швайці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу зачитала слідчий суддя Світлана Шапутько, таким чином не задовольнивши клопотання адвокатів Швайки про зміну йому запобіжного заходу.

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"У задоволенні клопотання адвоката в інтересах Швайки про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов’язання відносно підозрюваного Швайки Ігоря відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає", - заявила суддя.

Як повідомляв УНІАН, Швайку разом іншими "свободівцями" звинувачують в організації сутичок біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю Верховної Ради, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

10 вересня Печерський суд відпустив Швайку на поруки народних депутатів.

30 вересня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення утримувати Швайку за ґратами до 4 листопада, визначивши розмір застави у більш ніж 1,2 млн грн. Того ж дня заставу було внесено.

23 грудня 2015 року Печерський суд продовжив запобіжний захід Швайці до 23 лютого 2016 року.