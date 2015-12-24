Суд продовжив запобіжний захід "свободівцю" Швайці до 23 лютого

Про повідомив це сам Ігор Швайка на своїй сторінці в Twitter.

«Клопотання прокурора суддя Карабань задовольнив, продовжив виконання обов'язків до 23 лютого 2016 року», - написав Швайка.

Як повідомляв УНІАН, Швайку разом іншими «свободівцями» звинувачують в організації сутичок біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю Верховної Ради, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

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За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

10 вересня Печерський суд відпустив Швайку на поруки народних депутатів.

30 вересня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення утримувати Швайку за ґратами до 4 листопада, визначивши розмір застави у більш ніж 1,2 млн грн. Того ж дня заставу було внесено.

3 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід члену ВО «Свобода» Швайці до 4 січня 2016 року.