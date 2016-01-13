40% українців вважають справу проти Корбана політичним переслідуванням - опитування

Майже половина українців вважають, справу проти лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана – випадком вибіркового правосуддя. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг".

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Згідно зі статистикою, таку оцінку дали 40% респондентів, 33% - важко відповісти і ще 27% вважають, що затримання і судовий процес над Корбаном – це приклад боротьби з олігархами і злочинністю.

При цьому на підконтрольних Україні територіях Донбасу склалася така ситуація: 37% опитаних назвали справу проти Корбана політичним переслідуванням, а 20% - боротьбою з олігархатом.

Дослідження проводилося з 19 по 30 листопада серед 1800 осіб віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком окупованого Криму і підконтрольних бойовикам територій Донбасу. Додатково у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей було опитано 1284 респонденти.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 р. в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його в Київ.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

У той же час 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті їм. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.