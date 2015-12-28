Можлива зміна запобіжного заходу Корбану буде діяти до 31 грудня - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала адвокат Оксана Томчук.

"Навіть якщо запобіжний захід буде обраний, буде змінено лише до 31 грудня. Тому що прокуратура не звернулася із заявою про продовження строків запобіжного заходу. Вона, у відповідності до Кримінального процесуального кодексу, мала це зробити. Останній термін спливав за п'ять днів до його закінчення. Цього не було зроблено. Це вже втрачений для них шанс", - зауважила Томчук.

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Вона зазначила, що сторона захисту бореться за "останні три дні".

При цьому вона заявила, що як і в справах з побиттям учасників Революції гідності на Банковій вона "обіцяє, що усі ці справи будуть доведені до кінця, і люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності".

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 грудня у Дніпровському райсуді Києва розпочалося засідання з розгляду клопотання Генеральної прокуратури України про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на триманням під вартою.Читайте такожДо Дніпровського суду у залу засідань запустили "тітушок" (відео)

При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду, незважаючи на те, що увечері 25 грудня лідеру «УКРОПу» в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

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Судове засідання 27 грудня розпочалося близько 09.30 і триває досі.

Корбан оголосив про відмову від своїх захисників після того, як суддя Чаус залишив без розгляду клопотання адвокатів про його відвід.

Суд ухвалив призначити Корбану адвоката з Київського центру правової допомоги.