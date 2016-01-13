Сестра Савченко прийшла до Апеляційного суду столиці підтримати Корбана

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє прес-служба УКРОПу.

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«Я виключно з людськими почуттями тут на суді. Особисто Геннадію Корбану я, Віра Савченко, дуже вдячна. Вже коли Надя була в полоні, про неї ніхто не знав і не говорив. А чомусь ці люди (команда Дніпропетровської ОДА), і Геннадій Корбан, завжди відгукувалися і допомагали потрапити в Адміністрацію Президента. І навіть коли ця справа (Надії Савченко. – Ред.) вже набула розголосу, і я їздила збирати докази її непричетності на території, які виявилися непідконтрольними Україні, але які Надя відбивала, знову від Геннадія Корбана була допомога. Тому я сьогодні висловила йому слова підтримки», – сказала Віра Савченко в коментарі журналістам.

Сестра льотчиці нагадала, що Надія написала листа політикові та як народний депутат передала клопотання про взяття Геннадія Корбана на поруки. Це було в грудні минулого року, коли в Печерському районному суді Києва розглядалося клопотання адвокатів про зміну йому запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту з зобов’язанням носити електронний засіб контролю.

Віра Савченко також зазначила, що їй би дуже хотілося побачити на лаві підсудних колишніх регіоналів, але вони й досі на свободі.

Як відомо, під час виступу на одному з судових засідань Геннадій Корбан розповів, що після того, як Надія Савченко потрапила в полон, він разом з Володимиром Рубаном домовився про її обмін. «Я зв'язався з Ігорем Безлером (один з лідерів терористів. – Ред.), і він був готовий обміняти її на якусь Наталію Іванову. Я особисто за руку привів сестру Савченко – Віру в Адміністрацію Президента», – розповів політик. Він уточнив, що президент не прийняв Віру Савченко, однак вона змогла поспілкуватися з іншою людиною в АП. Але обмін не відбувся, тому що «Порошенко не дав добро».

Нагадаємо, біля Апеляційного суду Києва на підтримку Корбана також мітингують прихильники політичної партії "Українське об'єднання - УКРОП".