Переатестація поліцейських в областях почнеться з кінця січня

Про це повідомила представник Рекрутингової центру Національної поліції Олена Дятлова сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«З кінця січня процес атестації співробітників Нацполіції починається і в областях України», - зазначила вона.

Зокрема, 12 січня був підписаний наказ про початок атестації співробітників головного управління Нацполіції в Хмельницькій області.

«У цілому в цій галузі підлягають атестації близько 2,2 тисячі співробітників», - додала вона.

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При цьому переатестація співробітників поліції Києва та Київської області має в останній декаді січня завершитися.

«Всього атестацію у Києві та області повинні пройти близько 13,5 тысячі співробітників Нацполіції, в тому числі апарат. На 14 січня 2016 року працюють 17 атестаційних комісій, 3 комісії працюють з працівниками апарату», - зазначила вона.

За її словами, на кінець вчорашнього дня атестаційними комісіями були розглянуті персональні справи 10 483 співробітників поліції.

«Ми плануємо завершити процес атестації співробітників Нацполіції Києва і області в останню декаду січня цього року. У процесі атестації 353 особи рекомендовані до проходження поліграфа», - зазначила Дятлова, додавши, що «на сьогоднішній день у нас працюють 2 апеляційні атестаційні комісії, які приймають апеляційні скарги. Вже отримано 845 заяв на розгляд скарг».

Нагадаємо, на початку грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що переатестація поліцейських в Києві і області завершиться до кінця 2015 року.