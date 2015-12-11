Переатестацію поліцейських та відбір нових кандидатів здійснюватиме рекрутинговий центр - Деканоідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Національної поліції Хатія Деканоідзе під час звіту членів уряду щодо виконання програми діяльності Кабінету міністрів.

За її словами, аби відбір кандидатів на службу був чесним і прозорим, 11 грудня відкриється рекрутинговий центр Національної поліції.

Деканоідзе запевнила, що до діяльності рекрутингового центру не залучено жодного працівника Національної поліції. У центрі працюватиме кваліфікована професійна команда, найнята міжнародними партнерами України. Крім того, до процесу відбору і рекрутингу мають долучитися атестаційні комісії, до участі в яких глава Національної поліції закликала представників громадськості.

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"Ще раз закликаю: будь ласка, якщо ви хочете змінити країну, – приходьте до нас і займайтеся цим процесом. Ми відкриті, і ми співпрацюємо", – підкреслила вона, додавши, що відкритість і прозорість є найкращою зброєю проти корупції.

Крім того, у структурі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України передбачено створення call-центру, куди громадяни зможуть звернутися при необхідності.