Незважаючи на зірваний обмін, в СБУ заявили вже про 133 українських заручники бойовиків замість 139

Більше 130 громадян України залишаються в заручниках у бойовиків на Донбасі та в РФ. Про це радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив у ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Заручниками вважаються 133 людини. Ми вимагаємо, щоб повернули всіх людей, тих, які там перебувають незаконно. Це не лише Донецьк і Луганськ, це також ще територія Російської Федерації", - сказав Тандіт.

Він відзначив, що "у нас немає сумнівів у тому, що рішення про звільнення... наших заручників стоїть фактично в одному кабінеті, кабінеті, який розташований у Москві".

"І фактично, з нами намагаються говорити з позиції шантажу і змінюють умови", - сказав Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі домовилася до 20 січня здійснити обмін 50 полоненими з обох сторін конфлікту в Донбасі.

У свою чергу, 18 січня Тандіт заявив, що СБУ сподівається на звільнення 25 осіб із полону бойовиків найближчими днями. За його словами, Україна готова здійснити обмін своїх громадян на 35 осіб, які скоїли злочини проти цілісності України.

20 січня після засідання Контактної групи прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що представники бойовиків зірвали запланований обмін заручниками, який мав включати 50 осіб із обох сторін.

Разом з тим, наприкінці грудня 2015 року уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що, згідно з уточненою інформацією від СБУ, в списку полонених - 139 українців.

Звільнення і обмін полоненими – це одна з умов Мінських домовленостей.