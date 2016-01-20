Представники бойовиків зірвали запланований обмін заручниками - прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Представники окремих районів Донецької та Луганської областей не виконують рекомендації Тристоронньої контактної групи ані про додержання режиму тиші, ані про обмін незаконно утримуваними особами. Представники окремих районів Донецької та Луганської областей в останній момент висунули абсолютно неприйнятні умови такого обміну. Таким чином, десятки людей, які багато місяців не бачили свої сім'ї, знову позбавлені можливості повернутися до своїх рідних", - повідомила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня учасники контактної групи з врегулювання на Донбасі домовилася до 20 січня здійснити обмін 50 полоненими з обох сторін конфлікту в Донбасі.