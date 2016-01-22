У Рівному продовжують розбивати меморіальні дошки: тепер - Шухевичу

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Рівненській області, інформація про пошкодження надійшла в поліцію сьогодні від жителя міста. Відомості за даним фактом внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

Меморіальна дошка була встановлена 5 грудня 2007 року з ініціативи Рівненської міської організації партії "Народний союз "Наша Україна" та "Конгресу українських націоналістів".

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 січня у Рівному невідомі розбили гранітну меморіальну дошку на честь лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, встановлену на стіні багатоповерхівки на вулиці, названої в його честь.

4 січня у Рівному невідомі знищили стелу на честь Бандери, встановлену за три дні до цього в честь річниці народження Бандери на перехресті вулиці його імені з вулицею В'ячеслава Чорновола.