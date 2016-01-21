У Рівному невідомі знову розбили меморіальну дошку Степану Бандері (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області, в даний час правоохоронці проводять розслідування з цього приводу.

Відомості за даним фактом внесено до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій Рівненського відділу поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня у Рівному невідомі зловмисники знищили стелу на честь Степана Бандери, встановлену 1 січня на перехресті вулиць Степана Бандери та В'ячеслава Чорновола.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).