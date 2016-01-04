У Рівному розтрощили меморіальну дошку Бандері - простояла лише 3 дні (фото)

Стела знаходилась на перехресті вулиць Бандери та В'ячеслава Чорновола.

Меморіальну дошку встановили 1 січня цього року за ініціативи представників спілки учасників бойових дій та учасників АТО.

В подальшому вони планують встановити на цьому місці пам’ятник.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести

місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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