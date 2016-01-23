Проти активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року було задіяно більше тисячі "тітушок" - ГПУ

Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Читайте також"Беркутівці", які брали участь у побитті студентів на Майдані, успішно пройшли атестацію до нацполіції – активіст"Найбільше було задіяно "тітушок" 18 лютого. У нас є попередні дані, які говорять про 1200 осіб. Певна частина була для масовки, а певна частина - активні бойовики, озброєні і зброєю, і бітами, і світлошумовими гранатами для нанасення тілесних ушкоджень. Ми їх продовжуємо ідентифікувати, і розслідування справи продовжується", - сказав Горбатюк.

Він наголосив, що дії "тітушок" були не хаотичними, а були частиною одного загального плану. Тобто, зазначив Горбатюк, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року органи внутрішніх справ - працівники міліції, "Беркуту", Внутрішніх військ мали витісняти протестувальників з Майдану вверх по вулиці Михайлівській, а "тітушки", які перебували там, мали їх розсіювати.

"Це був спільний план, якій був не до кінця реалізований керівництвом держави і органами внутрішніх справ - і озброєні працівники органів внутрішніх справ, і "тітушки", яким була роздана зброя, чекали наказу на її застосування. На щастя, такий наказ не надійшов", - сказав Горбатюк.

При цьому він зауважив, що зброя зі складів МВС вивозилася кількома мікроавтобусами підприємства, наближеного до сина екс-президента Віктора Януковича, і роздавалася "тітушкам" в різних місцях.