Проти активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року було задіяно більше тисячі "тітушок" - ГПУ
За попередніми даними слідства, під час зіткнень у центрі Києва 18 лютого 2014 року проти активістів Євромайдану було задіяно близько 1,2 тис."тітушок".
Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.
Читайте також"Беркутівці", які брали участь у побитті студентів на Майдані, успішно пройшли атестацію до нацполіції – активіст"Найбільше було задіяно "тітушок" 18 лютого. У нас є попередні дані, які говорять про 1200 осіб. Певна частина була для масовки, а певна частина - активні бойовики, озброєні і зброєю, і бітами, і світлошумовими гранатами для нанасення тілесних ушкоджень. Ми їх продовжуємо ідентифікувати, і розслідування справи продовжується", - сказав Горбатюк.
Він наголосив, що дії "тітушок" були не хаотичними, а були частиною одного загального плану. Тобто, зазначив Горбатюк, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року органи внутрішніх справ - працівники міліції, "Беркуту", Внутрішніх військ мали витісняти протестувальників з Майдану вверх по вулиці Михайлівській, а "тітушки", які перебували там, мали їх розсіювати.
"Це був спільний план, якій був не до кінця реалізований керівництвом держави і органами внутрішніх справ - і озброєні працівники органів внутрішніх справ, і "тітушки", яким була роздана зброя, чекали наказу на її застосування. На щастя, такий наказ не надійшов", - сказав Горбатюк.
При цьому він зауважив, що зброя зі складів МВС вивозилася кількома мікроавтобусами підприємства, наближеного до сина екс-президента Віктора Януковича, і роздавалася "тітушкам" в різних місцях.