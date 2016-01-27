Суд переніс розгляд справи затриманих на Донбасі російських ГРУшників

11:28, 27 січня 2016
Суспільство
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Сьогоднішнє засідання суду у кримінальному провадженні проти російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва закрилось, не розпочавшись, у зв'язку з відсутністю адвоката Єрофєєва Оксани Соколовської, яка сьогодні перебуває на допиті в іншому кримінальному провадженні.

фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Голосіївського районного суду Києва задовольнила клопотання Соколовської про перенесення судового засідання на іншу дату у зв'язку з тим, що сьогодні вона перебуває на допиті у прокуратурі в рамках розслідування провадження, в якому вона є підозрюваною у нанесенні тілесних ушкоджень.

Також у клопотанні адвокат заявила про тиск на неї з боку працівників Генеральної прокуратури та прокуратури Київської області.

Суд задовольнив клопотання Соколовської частково і переніс засідання на 10.00 10 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

23 грудня 2015 р. суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року.

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