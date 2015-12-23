Затриманих на Донбасі російських ГРУшників залишили під вартою до 20 лютого 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла колегія Голосіївського райсуду, задовольнивши відповідне клопотання прокурорів.

Слід також зазначити, що суд сьогодні фактично не розглядав справу по суті, оскільки після перерви, під час якої суд розглядав клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим, їхній адвокат Оксана Соколовська залишила судове засідання.

У зв'язку з цим прокурори порушили питання про притягнення її за це до дисциплінарної відповідальності. Однак головуючий суддя Микола Дідик зазначив, що Соколовська на наступному судовому засіданні може надати документ про поважну причину своєї відсутності, тому на сьогодні немає підстав ставити питання про її відповідальність.

Читайте такожСуд над російськими ГРУшниками: військовий лікар-хірург дав свідчення проти Єрофєєва та Александрова

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.