Адвокат анонсував "сенсації" у справі Савченко: у них фігурують прізвища, які "ведуть на саму верхівку РФ"

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

Він зазначив, що до перерви у засіданні суду Савченко докладно розповіла про події, які відбувалися до 17 червня 2014 року - моменту її потрапляння в полон і до того, як загинули російські журналісти, в причетності до вбивства яких її звинувачують.

«Вона також розповіла про те, як відбувалося захоплення Криму. Розповіла, як здійснювались провокації російськими військовими на військовому аеродромі в Краматорську, про те, ким вона була в «Айдарі». Яким було матеріально-технічне забезпечення «Айдара», - повідомив адвокат.

Полозов також наголосив, що після перерви в суді «будуть обіцяні сенсації, зокрема й ті, які стосуються викрадення Надії Савченко в Росію, особистостей викрадачів».

«Там є нові прізвища, які ведуть на саму верхівку РФ», - повідомив він.

Наразі в суді оголошено перерву до 14.00, повідомив Полозов у Twitter.

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Як повідомлялося, 17 грудня 2015 р. Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 р. Наступного дня, 18 грудня, Савченко оголосила голодовку до кінця судового процесу.

Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

Сьогодні в суді почався допит української льотчиці.