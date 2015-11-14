Штаб АТО оприлюднив відеодоказ застосування бойовиками реактивної артилерії

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Сьогодні вночі о 2.38 терористи здійснили три постріли реактивними снарядами зі Старомихайлівки у бік Красногорівки. Цей населений пункт знаходиться під контролем російсько-терористичних військ.

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Відео обстрілу було зафіксоване системою виявлення вогню "СОВА" Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

ВНОЧІ ТЕРОРИСТИ ВЕЛИ ВОГОНЬ РЕАКТИВНИМИ СНАРЯДАМИ ПО КРАСНОГОРІВЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІНа цьому відео сьогодні вночі, о 2.38 13 листопада 2015 року, системою виявлення вогню "СОВА" Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксовано три постріли з боку Старомихайлівки. Цей населений пункт знаходиться під контролем російсько-терористичних військ. Posted by Прес-центр АТО on 14 листопада 2015 р.

Також сьогодні "російсько-терористичні найманці продовжили провокаційні обстріли наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Донецькому напрямку. Загарбники обстрілювали Опитне, Піски, Новгородське та Авдіївку. На Маріупольському напрямку по Широкиному працював снайпер".

Крім того, об 11.30 загарбники відкрили вогонь з напрямку Путилівського лісу по українських позиціях в районі Авдіївки зі 120-міліметрових мінометів.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні Антитерористичної операції, поблизу Верхньоторецького та Мар’їнки загинуло 5 військовослужбовців, ще 4 зазнали поранень.