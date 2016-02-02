В Україні за зберігання арсеналу зброї судитимуть громадянина РФ

Справу розслідувало Генеральне слідче управлянні ГСУ СБУ. У громадянина РФ за місцем проживання в Києві в ході обшуку виявлено та вилучено п’ять пістолетів системи "Gloсk", бойові припаси до них у кількості 200 патронів, два глушники до пістолетів системи "Gloсk" та п’ять магазинів до АК-74. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

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Дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва з урахуванням сімейного стану останнього обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Державне обвинувачення підтримує Генпрокуратура України.