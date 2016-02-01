СБУ припинила діяльність сепаратиста, що зливав ФСБ дані про проукраїнських діячів Запоріжжя

Як повідомляє прес-центр СБУ, за завданням кураторів з так званої «ДНР» чоловік розміщував у Інтернеті на різних інформаційно-політичних сторінках антиукраїнські матеріали із закликами до насильницької зміни конституційного ладу.

Запорожець також закликав до акцій громадської непокори діючій владі, розміщував іншу інформацію для збільшення соціальної напруги в суспільстві та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

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Себе він позиціонував як прихильника ідеї створення «Запорізької народної республіки» у складі так званої «Новоросії».

Співробітники спецслужби також встановили, що в 2015 та на початку 2016 року чоловік з власної ініціативи через мережу Інтернет передавав ФСБ зібрані ним персональні дані, адреси, номери телефонів представників патріотичних організацій та проукраїнських діячів регіону.

Інтернет-агітатор пересилав своїм кураторам також зібрані ним відео- та фотоматеріали з детальним описом охорони та слабких місць, стратегічних та оборонних об’єктів регіону.

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За оперативними даними, ця інформація використовувалася для підготовки диверсій на території Запорізької області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у запорожця комп’ютерну техніку з доказами антиукраїнської діяльності. Тривають оперативно-слідчі дії.