У суді над Савченко почався допит слідчого СК РФ - адвокат
В Донецькому міському суді Ростовської області сьогодні, 8 лютого, продовжився допит української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко.
Про це повідомив в Twitter адвокат льотчиці Марк Фейгін.
"Почалося засідання в Донецьку. Прибув слідчий Маньшин на допит в якості свідка. Прямо в зал суду". – написав захисник.
За його словами, свідка Маньшина не можна знімати в залі суду, він - під захистом.
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Як уточнює "Медиазона", Дмитро Маньшин - старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого комітету, який, як раніше розповідала Савченко, допитував її у Воронежі.
«Маньшин зробив домашню роботу: пам'ятає всі дати з 2014. Включив солдафона: на кожне питання - «Не розумію, що ви маєте на увазі?», - зауважив Фейгін.
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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.
17 грудня 2015 р. Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 р.
1-3 лютого в російському суді тривав допит Савченко.