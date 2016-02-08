У Литві назвали етапування Сенцова та Кольченка до Сибіру "найкращими" практиками ГУЛАГу

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

""Найкращі" практики ГУЛАГу повернулися: Росія відсилає двох українських політв'язнів до Сибіру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, для відбування покарання українського режисера Олега Сенцова відправили по етапу до Іркутська, а Олександра Кольченка - до Челябінська.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в окупованому Росією Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.

Читайте такожАдвокат розповів про тиск на українського політв'язня Афанасьєва у російській колонії

Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.

У Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченка політв'язнями.