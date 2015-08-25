Сенцова визнали винним за 6 статтями, які передбачають сумарно 53 роки в'язниці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення суд оголосив сьогодні. Зокрема, суд визнав винним Олега Сенцова у створенні "терористичного угруповання, тобто стійкої групи осіб, які заздалегідь об'єдналися з метою здійснення терористичної діяльності, а також у керівництві цим терористичним угрупованням", і засудив до 15 років позбавлення волі без штрафу та обмеження волі".

Читайте такожСенцов і Кольченко після оголошення вироку почали співати гімн України (відео)

Також суд визнав його винним у "двох терористичних актах, вчиненні підпалів, які залякують населення і створюють небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди з метою впливу на прийняття рішення органами влади, організованою групою, тобто у двох злочинах". Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі за епізодом від 14 квітня 2014 року на термін 10 років без обмеження свободи, по епізоду від 18 квітня 2014 року – 11 років без обмеження свободи.

Крім того, Олега Сенцова визнано винним "у приготуванні до терористичного акту, до вчинення вибуху, що залякує населення і створює небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди з метою дестабілізації органів влади та впливу на прийняття рішення органами влади, організованою групою" і засуджений до 7 років "без обмеження свободи".

Суд визнав Олега Сенцова винним у замаху на незаконне придбання вибухових пристроїв організованою групою (5 років позбавлення волі), а також у незаконному придбанні вогнепальної зброї, і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, остаточне покарання за сукупністю злочинів суд призначив Олегу Сенцову "шляхом часткового складення покарань у вигляді позбавлення волі на термін 20 років у виправній колонії суворого режиму".

Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії Правого сектору. Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Сьогодні, 25 серпня, суддя оголосив вирок - Олега Сенцова засуджено до 20 років колонії суворого режиму, Олександра Кольченка – до 10 років.