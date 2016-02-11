Держприкордонслужба тимчасово відновлює призов на строкову службу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар відомства Олег Слободян.

За його словами, "для того, щоб не допустити зниження ефективності виконання поставлених завдань, прийнято рішення про тимчасове відновлення призову на строкову службу до Держприкордонслужби".

Як сказав Слободян, у відомстві тривають заходи, пов’язані з підготовкою місць проживання строковиків, уточнення програм підготовки та інших аспектів роботи з цією категорією особового складу.

"Загалом Держприкордонслужба готова прийняти близько 4 тис. військовослужбовців-строковиків", - наголосив Слободян.

Читайте такожПрикордонники призупиняли пропуск на КПВВ "Мар'їнка" через виявлення озброєних диверсантів

Він додав, що солдатів планують відбирати на конкурсній основі та направляти на охорону кордонів лише після проходження двомісячного навчання.

Слободян стверджує, що строковики проходитимуть службу поза межами АТО, на посадах молодших інспекторів 3-ї категорії, водіїв, кінологів та кухарів.

«У разі бажання їм надаватиметься пріоритетне право переходу на контрактну службу після закінчення терміну строкової служби», - сказав він.

За словами Слободяна, одним із шляхів підвищення мотивації строкової служби є направлення солдат до підрозділів за місцем проживання, якщо вони добросовісно служитимуть.

За сумлінну службу командування підрозділів може дозволити військовослужбовцю відвідувати домівку в нічний та вільний від служби час.

При несумлінній службі, наголосив Слободян, строковик "буде направлений для проходження служби у більш віддалені підрозділи на інших ділянках кордону".