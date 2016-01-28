Кількість мобілізованих під час сьомої хвилі визначать наприкінці березня

Про це сьогодні заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко, виступаючи перед керівним складом органів військового управління Збройних Сил України в Житомирі, де на базі 199-го навчального центру ВДВ розпочалися дводенні інструкторсько-методичні заняття щодо організації бойової підготовки військ (сил) у І кварталі 2016 навчального року, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Читайте такожУ Генштабі заявили, що сьома хвиля мобілізації буде меншою за попередню

За словами Муженка, зростання якості особового складу планується досягти завдяки більш жорсткому відбору мобілізованих, обираючи до служби у війську насамперед вмотивованих кандидатів і віддаючи перевагу тим, хто вже проходив службу під час попередніх хвиль мобілізації.

Муженко зазначив, що потреба в кількості мобілізованих остаточно буде визначена до кінця березня цього року. Це пов’язано з тим, що нині триває процес залучення на військову службу за контрактом значної кількості військовослужбовців, мобілізованих упродовж попередніх хвиль. Охочих залишитися на контрактну службу дуже багато, тож очікується, що сьома хвиля буде менш значною за кількістю, аніж попередні.

"В тому, що люди прагнуть залишитися на службі, велика заслуга наших командирів усіх рівнів. Без довіри до керівництва навіть за умов підвищення грошового забезпечення очікувати подібного було б марно", - зазначив Муженко.

"Наразі є всі передумови: матеріальні, фінансові, здобутий в ході антитерористичної операції бойовий досвід, - які дозволяють нам підняти боєздатність, в тому числі вишкіл військ до такого рівня, який гарантуватиме надійне виконання поставлених завдань оборони країни", - наголосив він.