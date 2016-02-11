"Найбільш обговорювана тема у Криму": окупанти масово відправляють резервістів на перепідготовку - ЗМІ

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на місцевого активіста Леоніда Кузьміна.

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"Мене не викликали, викликали знайомих, це сталося у понеділок ввечері. В 10 годин був дзвінок знайомого з вимогою з'явитися в 8 годин ранку на пункт збору, у військкомат з речами. Коли він прийшов, там було близько 50-100 осіб. Їх відправили на перепідготовку, не сказали куди. Їм пояснювали, що це у зв'язку з військовими навчаннями, які проходять в Росії. Це найбільш обговорювана тема у Криму", - заявив Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, раніше про мобілізацію резервістів в окупованому Криму повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.