Адвокати Савченко в Києві обговорюють її обмін на російських ГРУшників

Захисники Надії Савченко прилетіли до Києва аби домовлятися, щоби українську льотчицю якомога швидше обміняли на російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова. Про таке в ефірі "5 каналу" повідомив адвокат Марк Фейгін.

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"Усе спрямовано на те, щоб прискорити обмін. Тому що у нас є проблема з Надією - вона збирається почати сухе голодування після оголошення вироку. Тому нам би хотілося зрозуміти, як будуть рухатися переговори чисто процесуально, як швидко буде направлено запит з боку України про видачу Савченко для відбування покарання після вироку в Україні. Ну і одночасно політично як буде рухатися ситуація, в тому сенсі як швидко закінчиться процес Єрофєєва-Александрова. Як я розумію, певне уявлення про те, що це повинен бути обмін - це розуміння це більш-менш вже є", – заявив Фейгін.

Нагадаємо, раніше народний депутат і українська льотчиця Надія Савченко, яку незаконно утримують в РФ, висловилася проти її обміну на затриманих на Донбасі російських ГРУшників. "Моє життя не коштує більше, ніж життя іншої людини. Тому ніяких двох ГРУшників на одну мене. Або "один на один", або "всіх на всіх", - написала льотчиця.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку в кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін утримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року.

Після цього вона на знак протесту оголосила голодування - третє з моменту її арешту.