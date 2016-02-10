Наразі ніхто не обговорює обмін російських ГРУшників на українських заручників у РФ - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав адвокат Єрофєєва Юрій Грабовський.

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“Жодні обговорення щодо цього вже не йдуть. Жодні питання на сьогодні про обмін Александрова і Єрофєєва на кого-небудь не стоять", - сказав Грабовський.

Нагадаємо, раніше народний депутат і українська льотчиця Надія Савченко, яку незаконно утримують в РФ, висловилася проти її обміну на затриманих на Донбасі російських ГРУшників. "Моє життя не коштує більше, ніж життя іншої людини. Тому ніяких двох ГРУшників на одну мене. Або "один на один", або "всіх на всіх", - написала льотчиця.