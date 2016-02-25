Обмін Савченко на російських диверсантів означатиме визнання провини льотчиці - адвокат ГРУшника

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грабовський сказав журналістам у Голосіївському суді Києва, де мало відбутися засідання у справі російських диверсантів Єрофєєва та Олександра Александрова.

Грабовський уточнив, що йому відомо про підготовку такого обміну лише зі ЗМІ. За його словами, ні з ним, ні з захисником Александрова Оксаною Соколовською не зв'язувалися.

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Крім того, Грабовський вважає, що у разі такого обміну "для відбування покарання на батьківщині", якщо така домовленість буде досягнута, Україна може понести іміджеві втрати на міжнародній арені. Оскільки таким чином, на переконання Грабовського, Україна перед світовою спільнотою визнає висунуті Росією проти викраденої та вивезеної до РФ української льотчиці звинувачення.

Грабовський вважає, що краще було б пройти всі судові інстанції, включно з Європейським судом з прав людини, лише після цього погоджуватися на обмін з відбуванням покарання на батьківщині.