ЮНЕСКО відмовила окупантам визнати Херсонес російським заповідником

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) відмовилася визнати, що музей-заповідник "Херсонес Таврійський" знаходиться під відповідальністю Росії, яка анексувала український Крим, пише Росбалт.

"На сьогоднішній день не визнає, - сказала постійний представник РФ при ЮНЕСКО Елеонора Митрофанова. - Було голосування в ООН, поки що Крим не визнаний російським у міжнародно-правовому розумінні цього питання".

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Митрофанова нагадала, що Україна виходить з того, що цей об'єкт культурної спадщини належить їй, ніякі російські закони там не діють.

В ході відеомосту Москва-Париж постпред ЮНЕСКО заявила, що з переходом під так звану "юрисдикцію" Росії, яка окупувала український Крим, заповідник отримав гроші і там проводиться реставрація. Крім того, директор "Херсонеса" регулярно направляє міжнародній організації звіти.

Національний заповідник "Херсонес Таврійський" — велика музейна та науково-дослідна установа, в його склад входять давнє городище, ділянки унікальною сільськогосподарської округи ("хори") і середньовічні фортеці Чембало і Каламіта. У 2013 році Херсонес Таврійський та його хора були внесені в список культурної спадщини ЮНЕСКО.

Раніше МЗС України застерегло російську сторону від проведення будівельних робіт на території національного заповідника "Херсонес Таврійський" в Криму. "Міністерство закордонних справ України застерегло російську сторону від таких дій, закликало до необхідності дотримання міжнародного права", — говорилося в заяві відомства.

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Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».