МЗС закликає Росію не порушувати умови збереження заповідника "Херсонес Таврійський"

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

"У зв’язку з появою в засобах масової інформації повідомлень про наміри незаконної влади тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь порушити умови збереження українського об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», який входить до складу Національного заповідника «Херсонес Таврійський», Міністерство закордонних справ України застерегло російську сторону від таких дій та закликало до необхідності дотримання міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

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В МЗС звернули увагу, що, перебуваючи у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, цей культурний об’єкт вимагає особливого режиму захисту, передбаченого положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року.

"Відповідно до Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року, стороною якої є Російська Федерація, вона зобов’язана як держава, що здійснила окупацію, забезпечити належну охорону культурних цінностей та повагу до них", - наголошують у ЗМІ.

Міністерство закордонних справ України нотифікувало про зазначене МЗС РФ.