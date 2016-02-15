Адвокат Савченко: Якби не Касько, не було б доказів її алібі

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Новікова, з Каськом він тричі перетинався по справах Савченко та інших українців, і той завжди швидко допомагав вирішити те чи інше питання, не ухилявся від відповідальності.

"У лютому 2015 я попросив його витягнути з-під сукна запит ГПРФ у справі Савченко і направити нарешті офіційну відповідь. Коли про це стало відомо, на нього тут же накинулися з різних боків - він цим допоміг ворогові, визнав законність суду над Надією. Характеристики за місцем служби в авіаполку передали негативні, а треба було заднім числом зробити позитивні... Тоді б її, звичайно, відразу відпустили, з хорошими-то характеристиками", - розповів адвокат льотчиці.

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Новіков також від себе особисто і від імені Савченко висловив подяку Каську.

"Якби не він, у нас не було б реальних доказів її алібі у вигляді телефонної деталізації. Тільки статус делегата ПАРЄ і загальні міркування. А російський суд не давився б прямо в цю хвилину, поки я це пишу, в нарадчій кімнаті з клопотанням про призначення експертизи по надісланих тоді ГПУ даних, розуміючи, що задовольнити його не можна, а відмовляючи, вони остаточно розчохляються", - підкреслив адвокат.

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