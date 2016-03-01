Суддя дослухалася рекомендації лікаря щодо госпіталізації "азовця" Краснова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Макарова ухвалила, заслухавши пояснення лікаря «швидкої медичної допомоги», який оглядав Краснова.

При цьому суддя не уточнила, о котрій годині завтра розпочнеться судове засідання.

Перед цим лікар, який оглянув Краснова, рекомендував суду ухвалити рішення про його госпіталізацію.

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Засідання суду після перерви вела суддя Макаренко, яка мала розглянути клопотання сторони захисту Краснова про відвід судді Валентини Маліновської.

Разом з тим представники прокуратури просили суд почати судове засідання саме з розгляду заявленого відводу Маліновській.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схрон з вибухівкою.

"Краснов разом із Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладення тайника, схрону, біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - заявив керівник апарату голови СБУ.

У зв'язку з цим представник СБУ зазначив, що "Краснов намагався після закладення тайника втекти з місця і він чинив опір правоохоронцям, тому під час його затримання вони були змушені застосувати силу".

Також СБУ оголосила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. А його дівчині Шелест інкримінують незаконне носіння, зберігання і передачу вибухових речовин та пристроїв за попередньою домовленістю з групою осіб.

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У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

Сьогодні Шевченківський райсуд почав розгляд питання про обрання запобіжного заходу Краснову.

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Також суд долучив до матеріалів справи копії результатів вчорашнього огляду Краснова у слідчому ізоляторі СБУ представниками омбудсмана, які зафіксували на тілі затриманого побої.