В СБУ пояснили побої "азовця" Краснова "жорстким" затриманням у лісі

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє "112 Україна".

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"Ми про це говорили відкрито, що, дійсно, під час затримання до пана Краснова оперативники були змушені застосувати силу, тому що він чинив опір. Затримання відбувалося в лісі, між 1:00 і 2:00. Людина починає бігти замість того, щоб зупинитися і виконати законні вимоги правоохоронців. Нам на той момент не було точно відомо, чи був він озброєний, чи були у нього інші засоби, які могли завдати шкоди правоохоронцям. Тому, звичайно, що вони повинні в цих умовах діяти жорстко", - заявив Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.

У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.