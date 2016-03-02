Главу корпусу "Азов-Крим" Краснова відпустили до засідання суду
Главу цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова відпустили після медичного обстеження.
Про це полк "Азов" повідомив на своїй сторінці в Twitter.
Зазначається, що Краснова відпустили, оскільки після закінчення трьох діб йому так і не висунули звинувачення.
Шевченківський райсуд Києва переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на середу, 2 березня.
КРАСНОВ НА СВОБОДІ— АЗОВ (@Polk_Azov) March 2, 2016
Так як за три доби Станіславу Краснову не було висунуто звинувачень, його відпустили. pic.twitter.com/84RhcqFq89
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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.
У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.
Учора Краснов розповів, що під час затримання його били протягом 7-8 годин, при цьому жодного допиту не проводилось. Крім того, Краснов заявляє, що під час побиття йому говорили фрази на кшталт "всі добровольці – мародери" та "в усьому винен Майдан".