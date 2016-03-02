Главу корпусу "Азов-Крим" Краснова відпустили до засідання суду

07:17, 02 березня 2016
Суспільство
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Главу цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова відпустили після медичного обстеження.

Краснов / Фото УНИАН

Про це полк "Азов" повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що Краснова відпустили, оскільки після закінчення трьох діб йому так і не висунули звинувачення.

Шевченківський райсуд Києва переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на середу, 2 березня.

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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.

У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

Учора Краснов розповів, що під час затримання його били протягом 7-8 годин, при цьому жодного допиту не проводилось. Крім того, Краснов заявляє, що під час побиття йому говорили фрази на кшталт "всі добровольці – мародери" та "в усьому винен Майдан".

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