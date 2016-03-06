Депутати проведуть у Києві та Львові акцію на підтримку Надії Савченко

Про це УНІАН повідомили у Міжфракційному депутатському об’єднанні "Рівні можливості".

"Народні депутати України, члени уряду, діячі культури, журналісти, правозахисники, представники міжнародних організацій та громадськість об’єднаються аби висловити свою підтримку Надії Савченко та вимагатимуть від Володимира Путіна негайного звільнення ув’язненої", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у день Міжнародної жіночої солідарності члени МФО "Рівні можливості" звертаються до жінок світу "підтримати незламну Надію та висловити протест щодо сфабрикованої справи та незаконного ув'язнення громадянки України".

"У зв’язку з цим, 8 березня о 12 год. у Києві та Львові буде організована хода громадян. Збір у Києві відбудеться за адресою Повітрофлотський проспект, 6, ( біля Міністерства оборони - вхід зі сторони стадіону), у Львові - біля пам'ятника Шевченку на площі Свободи. Звідти учасники акції мають намір вирушити колоною до посольства, а у Львові до консульства - Російської Федерації, щоб передати свої вимоги президенту Російської Федерації та висловити свою підтримку ув'язненій Надії Савченко напередодні оголошення рішення суду", - повідомили в об'єднанні "Рівні можливості".

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Україні та за кордоном відбулися акції на підтримку та з вимогою до Росії звільнити Савченко.

Українка оголосила з 4 березня сухе голодування у відповідь на знак протесту проти зволікання з винесенням їй вироку після того, як на суді в Донецьку Ростовської області Росії, де того дня очікували на завершення слухань після останнього слова Савченко, суддя неочікувано закрив засідання й оголосив перерву до 9 березня.

При цьому ще в середині грудня Савченко оголосила «звичайне» голодування.

Савченко звинувачують в Росії у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

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2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.