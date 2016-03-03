Російський суд відмовив Савченко в останньому слові, вона оголосила сухе голодування

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, після виступу в дебатах третього адвоката льотчиці Марка Фейгіна суддя запитав, чи мають учасники якісь коментарі.

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Після цього суддя повідомив, що сьогоднішнє судове засідання закрито, і він продовжить засідання 9 березня.

У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав, і від завтрашнього дня вона починає сухе голодування.

"Що значить відкладає (продовження засідання)? А останнє слово, про яке я вас просила? На 9 березня... Я попередила, що оголошую суху голодовку з завтрашнього дня, якщо мені не дадуть сказати останнє слово сьогодні. Суд, ви можете змінити своє рішення... Все, що я хочу сказати, - суха голодовка з завтрашнього дня. Вони не встигають мене навіть досудити", - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 березня, Савченко заявила, що може розпочати сухе голодування, якщо суд буде затягувати з винесення їй вироку.

«Якщо суд бере більше двох тижнів на винесення вироку, який і так продиктований згори і давно написаний, то я оголошую сухе голодування із завтрашнього дня, і вирок ви будете виносити мені посмертно без мене», - сказала Савченко.

Українську льотчицю в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

У середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона у знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня держзвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.