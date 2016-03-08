Порошенко: ми продовжуємо боротьбу за звільнення Савченко

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook. «Щойно генконсул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко, який за моїм дорученням відвідав Надію Савченко, доповів про зустріч. Настрій у Надії по-справжньому бойовий. Ми продовжуємо боротьбу за її звільнення», - написав Порошенко.

Читайте такожКонсули України знову відвідали Савченко в СІЗО - адвокатЯк повідомляв УНІАН, Савченко розпочала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7-го та 8-го березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко сьогодні повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.