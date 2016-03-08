США слідом за ЄС закликали Росію негайно звільнити Савченко

Про це йдеться у відповідному зверненні очільника дипломатії США, пише Європейська правда.

"Я глибоко стурбований станом здоров'я української льотчиці, депутата Верховної Ради України Надія Савченко, яка з п'ятниці відмовлявся від їжі і води в знак протесту її безперервного утримання під вартою в Російській Федерації", – відзначив Керрі.

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У своєму звернення Керрі зазначив, що суд на Савченко і продовження утримання її під вартою демонструють зневагу до міжнародних стандартів, а також зобов'язань Росії в рамках Мінських угод.

Відтак, Керрі від імені США закликає Росію негайно звільнити Савченко.

"США знову закликають Росію негайно звільнити пані Савченко і повернути її в Україну", – наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, Росія пообіцяла пустити до Савченко українських лікарів: в найближчі години до української льотчиці виїде група українських медиків, які мають ії оглянути і надати допомогу.



