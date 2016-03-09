Українські дипломати добиваються допуску лікарів, родичів і консула до Савченко - Геращенко

Про це уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зазначила, що відразу, як МЗС РФ пообіцяло допустити медиків, було сформовано бригаду лікарів, і троє найкращих фахівців відбули до Росії. При цьому українське МЗС відразу надало прізвища і відповідну ноту російському МЗС з проханням допуску конкретних людей, розповіла Геращенко.

Водночас, за її словами, «МЗС РФ надало дозвіл... відразу після того, як судилище зробило заяву, що вони йдуть в дорадчу кімнату, хоч прізвища лікарів в МЗС мали давно». «І тепер "дипломати"- послідовники НКВС говорять, мовляв, ми ж, як і обіцяли, дали дозвіл, а тепер всі питання до суду... Ось така "російська рулетка", підла і цинічна», - наголосила Геращенко.

«Зараз українські дипломати б’ються за допуск лікарів - адже це було обіцяно і гарантовано, - і родичів до Наді. І консула», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Геращенко 8 березня поінформувала про згоду Росії допустити до Савченко українських лікарів. "Українським дипломатам вдалося-таки добитися від російської влади обіцянки, що наші лікарі потраплять до Надії 9 березня», - зазначала вона.

Однак сьогодні, 9 березня, російський суд відмовився видати дозвіл медикам на відвідування Савченко.

«Суд відмовився видати дозвіл медикам на відвідування Савченко. Відмовили також і матері, і сестрі, і консулам», - повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін, додавши, що тепер її можуть побачити лише захисники, яким дозвіл не потрібен.

Разом з тим стан здоров'я Савченко, яка 4 березня оголосила сухе голодування, різко погіршився. Проте українка заявила, що продовжуватиме голодування, оскільки суд навмисно затягує оголошення вироку.

Зокрема, російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Вона вимагала від російського «правосуддя» вироку протягом семи днів.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.