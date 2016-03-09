Савченко сказала матері, що не доживе до оголошення вироку
Після останнього слова Надії Савченко її мама Марія Савченко мала змогу обмінятися декількома словами зі своєю дочкою через скляний "акваріум".
Як передала слова льотчиці Марія Іванівна, Надія не припинить голодування за жодних умов, окрім негайного повернення в Україну, повідомляє Громадське радіо.
"Ручки ті сині, холодні-холодні, там уже крові нема в тих ручках. Ноги пухнуть, це вже значить, що серце здає, почки віддають. — каже мати утримуваної. — Я намагалася її вмовити припинити сухе голодування, але вона не погоджується. Вирок будуть виносити два дні 21 і 22 березня. І вона сказала, що до вироку не доживе", — додала вона.
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Мама і сестра Надії, а також українські лікарі та консули завтра мали відвідати до льотчицю у Новочеркаському СІЗО. За словами Марії Іванівни, востаннє вона бачила дочку 24 грудня минулого року.
Однак, як повідомляв УНІАН, російський суд заборонив українській льотчиці будь-які зустрічі до 23 березня цього року.