Савченко сказала матері, що не доживе до оголошення вироку

Як передала слова льотчиці Марія Іванівна, Надія не припинить голодування за жодних умов, окрім негайного повернення в Україну, повідомляє Громадське радіо.

"Ручки ті сині, холодні-холодні, там уже крові нема в тих ручках. Ноги пухнуть, це вже значить, що серце здає, почки віддають. — каже мати утримуваної. — Я намагалася її вмовити припинити сухе голодування, але вона не погоджується. Вирок будуть виносити два дні 21 і 22 березня. І вона сказала, що до вироку не доживе", — додала вона.

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Мама і сестра Надії, а також українські лікарі та консули завтра мали відвідати до льотчицю у Новочеркаському СІЗО. За словами Марії Іванівни, востаннє вона бачила дочку 24 грудня минулого року.

Однак, як повідомляв УНІАН, російський суд заборонив українській льотчиці будь-які зустрічі до 23 березня цього року.