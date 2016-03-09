Російський суд заборонив Савченко побачення до оголошення вироку - ЗМІ
Російський суд заборонив українській льотчиці, народному депутату Надії Савченко будь-які зустрічі до 23 березня цього року.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що Савченко не зможе бачитися з будь-ким, включно з мамою і сестрою. Пояснення в російському суді не надають.
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Віра Савченко досі перебуває у будівлі суду російського міста Донецьк, де намагається побачитися з сестрою. Однак позиція російської сторони незмінна.
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Як повідомлялося, суд буде зачитувати вирок у справі Савченко 21 і 22 березня. Українка заявила, що її сухе голодування продовжиться. За останню добу Савченко втратила 4 кілограми ваги. Її стан різко погіршується, адже 9 березня - шостий день голодування.