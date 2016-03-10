Суд відмовив обвинуваченню у справі "діамантових прокурорів" у відводі суддів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу було оголошено колегією суддів Голосіївського райсуду.

“Суд приходить до висновку про безпідставність заявленого клопотання... Заява прокурора Сімонова про відвід складу колегії суддів задоволенню не підлягає”, - йдеться в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, сторона обвинувачення у судовому розгляді справи проти так званих "діамантових прокурорів" заявила відвід колегії суддів.

Обвинувачення вважає, що ці судді упереджено та необ'єктивно поставляться до розгляду справи. Зокрема, за даними представників Генпрокуратури, один із суддів Голосіївського райсуду є наближеним до Корнійця, а отже, не виключено вирішення питання у справі в судовому порядку на його користь.

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Колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 150 тисяч гривень.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів, а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе.