Сакварелідзе призначили "старшим" у справі "діамантових прокурорів"



Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, виконуючий обов'язки генерального прокурора Юрій Севрук визначив Сакварелідзе старшим групи прокурорів у справі стосовно заступника прокурора Київської області Олексія Корнійця, заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і підприємця Валерія Гібаленка.

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Сакварелідзе керуватиме діями інших прокурорів у цій справі.

"У зв'язку з реорганізацією управління з розслідування кримінальних проваджень щодо працівників прокуратури та інформаційної безпеки ГПУ змінено склад групи прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво по кримінальному провадженню щодо Корнійця, Шапакіна та Гібаленко», - йдеться в повідомленні.

"Враховуючи значний суспільний резонанс і підвищену увагу громадськості до зазначеного кримінального провадження, з метою недопущення тиску на прокурорів, Севрук доручив Сакварелідзе особисто взяти участь у його розгляді судом і підтримці в ньому державного обвинувачення", - додали в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Шапакін і Корнієць були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучили близько 500 тис. доларів і коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку у підприємства, яке займалось видобуванням піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» у поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ вилучили 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцеві запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Цей же суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

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Цивільній особі, яка була затримана разом з Шапакіним і Корнійцем, - Гібаленкові - Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою у хабарництві і з правом внесення застави в сумі 3,2 млн грн.