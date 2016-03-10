Обвинувачення у справі "діамантових прокурорів" оголосило відвід складу суду

Як передає кореспондент УНІАН, обвинувачення вважає, що ці судді упереджено та необ'єктивно поставляться до розгляду справи.

У своїх поясненнях представники Генпрокуратури, зокрема, зазначили, що колишній заступник генпрокурора Віталій Касько в інтерв'ю виданню “Фокус заявляв, що він має інформацію про те, що один із суддів Голосіївського райсуду є наближеним до Корнійця, а отже, не виключено вирішення питання у справі в судовому порядку на його користь.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення попросила суд оголосити перерву в судовому засідання для виклику і отримання пояснень від Каська та журналіста, яка брала в нього інтерв’ю.

У свою чергу Шапакін, Корнієць, Гібаленко та їхні адвокати назвали безпідставними і голослівними заяви сторони обвинувачення, заявивши що вони робляться з метою затягування розгляду справи, а тому просили суд відмовити в оголошенні перерви.

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Заслухавши думки учасників сторін на місці, суд не задовольнив прохання прокурорів про оголошення перерви, натомість дав їм можливість надати пояснення щодо обгрунтування заявленого відводу.

Під час свого виступу один із представників прокуратури заявив, що, на його думку, особою, що наближена до Корнійця, є суддя Голосіївського районного суду Лариса Калініченко, яка раніше працювала заступником голови Голосіївського райсуду столиці.

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Отримавши пояснення з боку сторони обвинувачення, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

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Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих «діамантових прокурорів» до суду.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора України Давиду Сакварелідзе.