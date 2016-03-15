Родичі ГРУшника Александрова наймуть нового адвоката замість зниклого

Як передає кореспондент УНІАН, про це у перерві засідання Голосіївського районного суду Києва у справі російських диверсантів Александрова та Євгена Єрофєєва повідомила адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська.

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За її словами, про призначення так званого державного адвоката із центру безоплатної правової допомоги не може бути й мови.

“Родичі Александрова вживають всі дії, спрямовані на пошук адвоката для Александрова. І я гадаю, що найближчим часом він буде знайдений”, - сказала Соколовська.

Крім того, вона додала, що новому адвокату знадобиться час для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Проте, скільки саме часу необхідно, Соколовська, не уточнила.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.

Сьогодні, 15 березня, адвокат Соколовська повідомила, що її колегу Грабовського оголошено в розшук як зниклого безвісти.