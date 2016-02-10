Суд продовжив арешт Єрофєєва та Александрова ще на 60 діб
Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва ще на 60 діб - по 9 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято у відповідь на клопотання прокуратури про продовження тримання їх під вартою.
Наступне судове засідання призначено на 10.00 25 лютого.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.
23 грудня 2015 року суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року.