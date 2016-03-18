Правозахисники: Росія створила атмосферу страху і репресій в анексованому Криму

Про це заявила правозахисна організація Human Rights Watch, передає радіо "Свобода". У оприлюдненому звіті правозахисники заявляють, що в Криму після анексії "різко скоротився простір для свободи слова, свободи зборів і свободи ЗМІ".

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Human Rights Watch також заявляє, що підконтрольна Росії так звана влада Криму "переслідувала, залякувала і застосовувала довільні правові дії проти кримських татар, етнічної меншини, яка відкрито виступила проти російської окупації".

Раніше сьогодні в Євросоюзі вкотре засудили і назвали незаконною анексію Криму. Із закликом до Кремля припинити окупацію і повернути Крим Україні звернувся і Вашингтон, заявивши, що поки цього не станеться, санкції проти Росії залишаться в силі.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви.