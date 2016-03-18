Порошенко нагадав Росії про відплату за окупацію Криму

Таке переконання президент України Петро Порошенко вислови на своїй сторінці у Facebook.

"За останні два роки Крим поринув у масові арешти й репресії. Права кримських татар цинічно порушуються. Поведінка окупантів у Криму все більше нагадує сталінські часи", - зазначив президент.

Він нагадав, що Україна і світова спільнота продовжать чинити тиск на агресора.

"Ведуться переговори щодо деокупації Криму на основі міжнародних форматів, включаючи формат "Женева+", - додав Порошенко.

При цьому він підкреслив, що "Росія заплатить ціну, яку має заплатити агресор".

"Весь світ з Україною! Крим – це Україна!" - зауважив глава держави.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у "референдумі" 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.